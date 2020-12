Cyberpunk 2077 contiene un easter egg dedicato ad Half-Life (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai lo sanno anche i sassi: Cyberpunk 2077 è finalmente disponibile ed i giocatori si sono tuffati nell'intricato mondo di Night City. Tra questi vi è anche il creatore del Valve News Network Tyler McVicker, il quale sembra aver scoperto un easter egg dedicato proprio ad Half-Life. Una delle immagini da lui pubblicate mostra quella che sembra essere una recensione di "No Life 3". Nell'immagine si legge: "Dopo 50 lunghi anni, l'attesa è finalmente finita! La terza e ultima puntata della serie No Life sarà disponibile per l'acquisto DOMANI! Come è stato già segnalato, i giocatori non dovrebbero aspettarsi grandi cambiamenti per quanto riguarda il protagonista. Giocheremo ancora nei panni del forte Baron Freimensch. Seguiamo Baron mentre si avventura al ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai lo sanno anche i sassi:è finalmente disponibile ed i giocatori si sono tuffati nell'intricato mondo di Night City. Tra questi vi è anche il creatore del Valve News Network Tyler McVicker, il quale sembra aver scoperto uneggproprio ad. Una delle immagini da lui pubblicate mostra quella che sembra essere una recensione di "No3". Nell'immagine si legge: "Dopo 50 lunghi anni, l'attesa è finalmente finita! La terza e ultima puntata della serie Nosarà disponibile per l'acquisto DOMANI! Come è stato già segnalato, i giocatori non dovrebbero aspettarsi grandi cambiamenti per quanto riguarda il protagonista. Giocheremo ancora nei panni del forte Baron Freimensch. Seguiamo Baron mentre si avventura al ...

