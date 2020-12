Cska Sofia-Roma, Milanese in gol alla prima da titolare per l’1-1 (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tommaso Milanese firma il gol del pareggio in Cska Sofia-Roma, match della sesta e ultima giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021. alla prima da titolare il classe 2002 trova subito la via della rete al termine di un’azione sviluppata sulla destra e rifinita da Borja Mayoral. Ottimo il controllo e il destro di Milanese che dopo l’assist contro il Cluj si toglie anche la gioia del primo gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tommasofirma il gol del pareggio in, match della sesta e ultima giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021.dail classe 2002 trova subito la via della rete al termine di un’azione sviluppata sulla destra e rifinita da Borja Mayoral. Ottimo il controllo e il destro diche dopo l’assist contro il Cluj si toglie anche la gioia del primo gol. SportFace.

