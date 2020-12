(Di giovedì 10 dicembre 2020) Per unaè stato ildel calcio. E' ildi una lunga serie di campioni nei quali si è immedesimato chiunque abbia avuto la fortuna di giocare a pallone in ...

Rossana86448038 : RT @OutstandingMan7: @Gazzetta_it Addio ad un altro simbolo del nostro paese, a livello calcistico. Ci mancherai, Paolo - stereomatto : @antoclerici Era un campione spesso sottovalutato anche nella vita. Addio Paolo ci mancherai?? - JastechOfficial : E morto Paolo Rossi Ci mancherai a tutti - AngeloLigrone : @acmilan Indimenticabile campione, esile e forte, attraverso le difficoltà sei diventato un eroe per la mia generaz… - lautomobile_ACI : RT @AMarchettiT: Pablito per sempre. La mia generazione è cresciuta con i suoi goal e nel ricordo indelebile di quel mondiale dell'82. Ci m… -

Ultime Notizie dalla rete : mancherai Paolo

TGCOM

Morto a 64 anni Paolo Rossi Campione del mondo 1982: mise in ginocchio il Brasile e trascinò gli azzurri di Bearzot alla vittoria in Spagna ...Paolo Rossi ai tempi del Real Vicenza durante una partita allo stadio Meazza, circondato dai difensori dell'Inter. ARCHIVIO FOTO Solo cinque giorni fa ...Ci mancherai Paolo Rossi, primo super-eroe calcistico di una intera generazione © Ansa Ci mancherai Paolo Rossi, primo super-eroe calcistico di una intera generazione Per una generazione, Paolo...Editoriali del Direttore L’anno horribilis non finisce mai: è morto anche Paolo Rossi, il “Pablito” eroe del mundial 1982. Il ricordo del direttoreIl cordoglio del presidente della Serie A Paolo Dal Pino per la scomparsa di Paolo Rossi: "Paolo Rossi ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani, è stato l'eroe di tutti noi.