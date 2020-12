Caso Sea Handling, Corte Ue respinge ricorso del Comune: dovrà restituire 360 milioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dicembre 2020 - La Corte di giustizia Ue ha respinto definitivamente il ricorso del Comune di Milano contro la decisione della Commissione che aveva ordinato il recupero di aiuti di Stato ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dicembre 2020 - Ladi giustizia Ue ha respinto definitivamente ildeldi Milano contro la decisione della Commissione che aveva ordinato il recupero di aiuti di Stato ...

Milano, 10 dicembre 2020 - La Corte di giustizia Ue ha respinto definitivamente il ricorso del Comune di Milano contro la decisione della Commissione che aveva ordinato il recupero di aiuti di Stato p ...

Comune: la Corte europea respinge il ricorso Sea del 2013

La Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso del Comune contro la restituzione degli aiuti forniti a Sea Handling.

