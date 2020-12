Camera, due deputati ex M5s passano al Partito democratico. Il capogruppo dem Delrio: “Benvenuti” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel giorno in cui quattro deputati M5s hanno deciso di ufficializzare il passaggio al Misto in polemica con il voto sulla riforma del Mes, due colleghi ex M5s hanno invece annunciato l’adesione al Partito democratico. Si tratta di due deputati pugliesi, entrambi alla prima legislatura: Paolo Lattanzio e Michele Nitti. E per loro il messaggio di benvenuto è arrivato direttamente dal capogruppo dem Graziano Delrio: “Siamo molto lieti dell’adesione dei colleghi”, ha detto, “con i quali in questi anni abbiamo collaborato proficuamente apprezzandone competenza, impegno e capacità di dialogo con quei mondi della cultura e della società che particolarmente oggi soffrono a causa della pandemia. Il loro contributo rafforzerà l’iniziativa dei democratici in una fase in cui siamo impegnati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel giorno in cui quattroM5s hanno deciso di ufficializzare il passaggio al Misto in polemica con il voto sulla riforma del Mes, due colleghi ex M5s hanno invece annunciato l’adesione al. Si tratta di duepugliesi, entrambi alla prima legislatura: Paolo Lattanzio e Michele Nitti. E per loro il messaggio di benvenuto è arrivato direttamente daldem Graziano: “Siamo molto lieti dell’adesione dei colleghi”, ha detto, “con i quali in questi anni abbiamo collaborato proficuamente apprezzandone competenza, impegno e capacità di dialogo con quei mondi della cultura e della società che particolarmente oggi soffrono a causa della pandemia. Il loro contributo rafforzerà l’iniziativa dei democratici in una fase in cui siamo impegnati a ...

