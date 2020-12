Call Of Duty Warzone, bannato RowdyRogan, il bambino prodigio del battle royale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rohan è salito agli onori della cronaca per essere un bambino di soli 6 anni che è già diventata una star dello streaming mentre gioca a Call of Duty Warzone. Ebbene, a quanto pare Activision ha deciso di bannare RowdyRogan (così si chiama nel gioco) e addirittura in modo permanente. Su Twitter circola il video in cui assieme al padre scopre di essere stato bannato. La mossa ha portato l'hashtag #FreeRogan in tendenza su Twitter mentre i giocatori si radunano dietro il ragazzo per cercare di convincere Activision a sbloccarlo. Una serie di persone sono a favore di questo ban: si tratta di "un bambino di sei anni che gioca ad un titolo valutato M (per Mature) in streaming". Quello che è successo esattamente non è chiaro, ma tutte le teorie ruotano attorno a una sorta di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rohan è salito agli onori della cronaca per essere undi soli 6 anni che è già diventata una star dello streaming mentre gioca aof. Ebbene, a quanto pare Activision ha deciso di bannare(così si chiama nel gioco) e addirittura in modo permanente. Su Twitter circola il video in cui assieme al padre scopre di essere stato. La mossa ha portato l'hashtag #FreeRogan in tendenza su Twitter mentre i giocatori si radunano dietro il ragazzo per cercare di convincere Activision a sbloccarlo. Una serie di persone sono a favore di questo ban: si tratta di "undi sei anni che gioca ad un titolo valutato M (per Mature) in streaming". Quello che è successo esattamente non è chiaro, ma tutte le teorie ruotano attorno a una sorta di ...

