URGENTE AGGIORNARE CHROME | utente malintenzionato potrebbe sfruttare bug per assumere il controllo del vostro computer

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La scorsa settimana Google ha lanciato un aggiornamento per il suo browser webche risolve una serie di falle di sicurezza, tra cui quattro classificate come estremamente gravi. Le vulnerabilità interessano le versioni Windows, macOS e Linux del popolare browser. L’aggiornamento risolve un totale di otto vulnerabilità, con Google che ne elenca specificamente sei, in cui le correzioni sono state fornite da ricercatori esterni. Oltre ai quattro bug di alta gravità menzionati in precedenza, il gigante della tecnologia ha anche rivelato altri due difetti, entrambi classificati come di media gravità. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha emesso un avviso di sicurezza che consiglia agli utenti e agli amministratori di sistema diil proprio browser dicendo: “Google ha rilasciatoversione ...