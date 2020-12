Un albero in memoria di Sara e di tutte le donne vittime di violenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Un albero in memoria di Sara Di Pietrantonio e di tutte le donne vittime della violenza. Il Coordinamento donne dello Spi Cgil del Municipio XI di Roma dedichera’ un albero in ricordo di Sara, uccisa a 22 anni dalla furia omicida dell’uomo che diceva di amarla. La violenza contro le donne e’ un crimine e una delle piu’ vergognose violazioni dei diritti umani.” “L’iniziativa si terra’ sabato 12 dicembre alle ore 10 in piazza dei Floridi a Casetta Mattei con la presenza della famiglia di Sara. Lo Spi Cgil ringrazia Retake Roma per la collaborazione nell’organizzazione della iniziativa”. Cosi’ una nota. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “UnindiDi Pietrantonio e diledella. Il Coordinamentodello Spi Cgil del Municipio XI di Roma dedichera’ unin ricordo di, uccisa a 22 anni dalla furia omicida dell’uomo che diceva di amarla. Lacontro lee’ un crimine e una delle piu’ vergognose violazioni dei diritti umani.” “L’iniziativa si terra’ sabato 12 dicembre alle ore 10 in piazza dei Floridi a Casetta Mattei con la presenza della famiglia di. Lo Spi Cgil ringrazia Retake Roma per la collaborazione nell’organizzazione della iniziativa”. Cosi’ una nota.

