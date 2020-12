Segno fortunato della settimana | Sagittario

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anche questavedremo qualezodiacale sarà il più. Ladal 7 al 13 dicembre 2020 sarà ricca di novità per unzodiacale in particolare:. AMORE ???? Cari amici del, speriamo vi piaccia il giardinaggio, perché questavedrete la terra coltivata negli ultimi mesi iniziare a dare i suoi frutti. È tempo di rivoluzione, a partire dalla vostra vita sentimentale. Entro il weekend potreste già notare i germogli di una nuova relazione e – rullo di tamburi – potrebbe trattarsi di qualcuno appartenente al vostro passato. Chi vive una relazione stabile, invece, potrebbe iniziare a fare discorsi importanti: convivenza o matrimonio in vista. LAVORO ????? Mercurio in congiunzione porterà grandi ...