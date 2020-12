Perché Rahul Teoli è stato espulso da Il Collegio? Rissa in puntata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua il viaggio nel tempo per gli allievi de ‘Il Collegio 5‘. Una nuova puntata è andata in onda martedì 8 dicembre e non sono mancati i colpi di scena. Tra questi, l’espulsione di uno dei ragazzi e l’attesa protesta contro il Preside. Il Collegio 5, cosa è successo nella settima puntata Un’altra settimana di successi in termini di ascolti ed una puntata ricca di incredibili colpi di scena. Dopo due settimane di preparazione, i concorrenti hanno avviato una protesta contro il Preside Bosiso, accusato di aver mandato via ingiustamente alcuni compagni. Quattro tra i collegiali hanno quindi vandalizzato i corridoi della scuola, creando coriandoli con la carta e realizzando disegni provocatori. I responsabili, Davide Vavalà, Andrea Prezioso, Rahul Teoli e Luca ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua il viaggio nel tempo per gli allievi de ‘Il5‘. Una nuovaè andata in onda martedì 8 dicembre e non sono mancati i colpi di scena. Tra questi, l’espulsione di uno dei ragazzi e l’attesa protesta contro il Preside. Il5, cosa è successo nella settimaUn’altra settimana di successi in termini di ascolti ed unaricca di incredibili colpi di scena. Dopo due settimane di preparazione, i concorrenti hanno avviato una protesta contro il Preside Bosiso, accusato di aver mandato via ingiustamente alcuni compagni. Quattro tra i collegiali hanno quindi vandalizzato i corridoi della scuola, creando coriandoli con la carta e realizzando disegni provocatori. I responsabili, Davide Vavalà, Andrea Prezioso,e Luca ...

