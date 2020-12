MOVIOLA – Ajax-Atalanta | Freuler su Huntelaar | è calcio di rigore?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. All’Amsterdam Arena i padroni di casa provano il massimo sforzo per segnare il gol qualificazione e su un retropassaggio suicida Ekkelkamp recupera palla, serveche viene sbilanciato dama l’arbitro dice che è tutto regolare. Rivedendo le immagini sicuramente il Var non può intervenire perché l’entità del contatto la può stabilire solamente l’arbitro, ma sicuramente il giocatore dell’ha rischiato tantissimo. La spinta alla schiena c’è: ildiprobabilmente pure. SportFace.