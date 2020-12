Messina, matrimoni falsi per ottenere documenti pagati a peso d’oro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Organizzavano finti matrimoni con lo scopo di far ottenere permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari. Scovata la banda criminale che organizzava matrimoni falsi con l’obiettivo di far avere il permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari. Il Dda di Messina ha scoperto il giro, arrestando 16 persone coinvolte già in attività illegali e criminali. L’accusa per le due bande è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il pagamento per ogni falso matrimonio era di circa 10 mila euro, che l’organizzazione acquisiva cash oppure con pagamenti tramite servizi money transfer. I sospetti sono nati da alcuni approfondimenti della Guardia di Finanza rispetto a matrimoni tra cittadini stranieri e donne italiane: avevano tutti gli stessi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Organizzavano finticon lo scopo di farpermessi di soggiorno a cittadini extracomunitari. Scovata la banda criminale che organizzavacon l’obiettivo di far avere il permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari. Il Dda diha scoperto il giro, arrestando 16 persone coinvolte già in attività illegali e criminali. L’accusa per le due bande è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il pagamento per ogni falsoo era di circa 10 mila euro, che l’organizzazione acquisiva cash oppure con pagamenti tramite servizi money transfer. I sospetti sono nati da alcuni approfondimenti della Guardia di Finanza rispetto atra cittadini stranieri e donne italiane: avevano tutti gli stessi ...

