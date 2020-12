L’attenzione del Cts per il ‘dossier scuola’: un lungo lavoro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – La lettura degli stralci di verbale del CTS, oggi disponibili in rete per la consultazione, ci fa comprendere come la percezione del “rischio scuola” sia evoluta nel tempo, e come la scarsa conoscenza di dati, di letteratura scientifica, di indagini o ricerche sul tema abbia influito nelle decisioni prese di volta in volta dal Comitato Tecnico Scientifico. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – La lettura degli stralci di verbale del CTS, oggi disponibili in rete per la consultazione, ci fa comprendere come la percezione del “rischio scuola” sia evoluta nel tempo, e come la scarsa conoscenza di dati, di letteratura scientifica, di indagini o ricerche sul tema abbia influito nelle decisioni prese di volta in volta dal Comitato Tecnico Scientifico.

nzingaretti : In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non c… - SusannaCeccardi : Il 23 febbraio del 2018, a Pisa, gli antagonisti dei centri sociali monopolizzarono l’attenzione dei media con la l… - elenabonetti : A tutti i volontari, in questa Giornata a loro dedicata, vorrei dire il nostro grazie ma soprattutto assicurare l'i… - FieroItalico : @borghi_claudio L'unico intervento degno di attenzione. Immenso quando ha detto che i posti del CdM, in passato, so… - mircobaruffa : @Erminio71890018 @Fellduin @ElisabettaCare @Pontifex_it Se ho un punto di riferimento sono orientato non mi perdo n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attenzione del ActLight amplia il suo portafoglio IP con il lancio dello Stand-Alone Dynamic PhotoDiode Fortune Italia