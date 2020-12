Lapo Elkann ancora nei guai: alta velocità e possesso di cocaina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) il rampollo di casa Agnelli era stato fermato per eccesso di velocità e possesso di cocaina. Aperta un’inchiesta. Lapo Elkann era stato fermato per due controlli di routine, lo scorso 12 Settembre, nella strada che va da Portofino a Santa Margherita mentre viaggiava con un amico a bordo della sua Ferrari. A seguito del primo controllo aveva ricevuto una multa per eccesso di velocità. Successivamente, a soli 10 kilometri di distanza, il secondo controllo, durante il quale i carabinieri lo hanno trovato in possesso di cocaina in dose tra i 3 ed i 4 grammi. LEGGI ANCHE >>> Lapo Elkann shock su Diego Armando Maradona: come se fossi morto io LEGGI ANCHE >>> Lapo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) il rampollo di casa Agnelli era stato fermato per eccesso didi. Aperta un’inchiesta.era stato fermato per due controlli di routine, lo scorso 12 Settembre, nella strada che va da Portofino a Santa Margherita mentre viaggiava con un amico a bordo della sua Ferrari. A seguito del primo controllo aveva ricevuto una multa per eccesso di. Successivamente, a soli 10 kilometri di distanza, il secondo controllo, durante il quale i carabinieri lo hanno trovato indiin dose tra i 3 ed i 4 grammi. LEGGI ANCHE >>>shock su Diego Armando Maradona: come se fossi morto io LEGGI ANCHE >>>...

