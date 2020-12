EUR USD in zona di ipercomprato in vista della decisione sui tassi della BCE

Leggi su invezz

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La coppia EUR/USD è cambiata di poco mentre il mercato attende l’esito dei colloqui sulla Brexit tra Boris Johnson e i leader europei. Sta anche reagendo ai dati sul PIL rilasciati ieri in attesaBanca centrale europea (BCE). EUR/USD è in modalità di consolidamentoColloqui Brexit inLa Brexit è stata il principale catalizzatorecoppia EUR/USD negli ultimi giorni. Questo dopo che le divergenze tra l’Unione europea (UE) e il Regno Unito (UK) si sono intensificate questa settimana. Pertanto, l’attenzione sarà concentrata su Boris Johnson, che oggi pomeriggio terrà una riunione con i leader dell’UE, tra cui Ursula von der Leyen. Questo incontro sarà l’ultimo sforzo per concludere un accordo e garantire che le due ...