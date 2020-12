Dopo quello schianto violento col fidanzato, Giulia non ce l’ha fatta. Muore a 26 anni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Messina, un incidente letale le strappa la vita. Si spegne all’età di 26 anni la giovane donna Giulia Ragini. Ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni, fin quando il suo cuore ha smesso di battere. Tre le operazioni chirurgiche a cui la donna si è sottoposta, ma le ferite erano troppo gravi. E nel dolore della perdita, la famiglia della giovane ha preso anche un decisione importante. Un incidente terribile quello avvenuto il 5 dicembre 2020 sulla Statale 113 di San Filippo del Mela. Giulia si trovava alla guida della sua Smart, quando è avvenuto il violento impatto contro la Fiat Panda. Alla guida di quest’ultima, un’anziana di 79 anni. Sarebbe stata proprio la 79enne ad invadere la corsia di marcia opposta, quindi il senso di marcia su cui viaggiava ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Messina, un incidente letale le strappa la vita. Si spegne all’età di 26la giovane donnaRagini. Ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni, fin quando il suo cuore ha smesso di battere. Tre le operazioni chirurgiche a cui la donna si è sottoposta, ma le ferite erano troppo gravi. E nel dolore della perdita, la famiglia della giovane ha preso anche un decisione importante. Un incidente terribileavvenuto il 5 dicembre 2020 sulla Statale 113 di San Filippo del Mela.si trovava alla guida della sua Smart, quando è avvenuto ilimpatto contro la Fiat Panda. Alla guida di quest’ultima, un’anziana di 79. Sarebbe stata proprio la 79enne ad invadere la corsia di marcia opposta, quindi il senso di marcia su cui viaggiava ...

AAlciato : Un giocatore del Basaksehir è andato dai calciatori del Psg e ha detto: Erdogan ci ha ordinato di non rientrare in… - Capezzone : +++Stasera in tv ??+++ Doppio appuntamento a @qrepubblica #quartarepubblica: -verso le 22.20 -e verso le 23.50 Ma l’… - NeferMan : @SantucciFulvio Dio porco.. dopo il re per il 'numero di tiri in porta' ora è diventato quello dei 'rigori sotto pr… - agirlwholovef1 : non mi ha più risposto dopo quello. :) - sacrofanoo : sto davvero leggendo che iniziate ad essere d'accordo con forza italia? noi davvero li facciamo ancora parlare? noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo quello Inzaghi: "Lazio simile a quella dello scudetto. Ottavi come una coppa" Corriere dello Sport.it Dopo "Il Collegio" arriva "La Caserma", il nuovo reality di Rai2

Arriva a gennaio su Rai2 “La Caserma”, uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva dopo il grande successo de "Il Collegio". Realizzato ...

Elisabetta Gregoraci a casa dopo il GF Vip: la sorella Marzia le prepara una splendida sorpresa

Elisabetta Gregoraci ha portato a termine l’esperienza al GF Vip e nelle ultime ore è tornata a casa. Oltre a riabbracciare il figlio Nathan Falco, è stata accolta da una sorpresa speciale. La sorella ...

Arriva a gennaio su Rai2 “La Caserma”, uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva dopo il grande successo de "Il Collegio". Realizzato ...Elisabetta Gregoraci ha portato a termine l’esperienza al GF Vip e nelle ultime ore è tornata a casa. Oltre a riabbracciare il figlio Nathan Falco, è stata accolta da una sorpresa speciale. La sorella ...