Criptovalute | quotazioni in crescita nonostante la crisi e il Covid

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo 3 anni passati in sordina, tanto che in molti prevedevano già il tramonto del fenomeno Bitcoin, l'escalation delle principalinel 2020 ha cambiato completamente la situazione. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Criptovalute quotazioni

Dopo 3 anni passati in sordina, tanto che in molti prevedevano già il tramonto del fenomeno Bitcoin, l’escalation delle principali criptovalute nel 2020 ha cambiato completamente ...Nervos, un progetto blockchain che mira a essere la versione cinese di Ethereum, ha annunciato il supporto per HUSD. Nervos offrirà servizi DeFi.