Conte supera l' ostacolo Mes ma rischia sul Recovery Plan

(Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Alla fine anche nel Pd hanno alzato le braccia. È arrivato l'ok alla riforma del Mes, ma i numeri per destinare quei fondi Ue alla sanità non ci sono e non ci saranno. E per fortuna dei rosso-gialli la ratifica della riforma del Mes secondo quanto si apprende non avverrà in Parlamento prima di marzo, dunque ci sarà il tempo per il Movimento 5 stelle per cercare di ricomporre una frattura che, al di là dei numeri più esigui rispetto alla lettera firmata da 56 parlamentari,di compromettere l'unità del Movimento ma anche la sopravvivenza dell'esecutivo. Oggi al Senato l'asticella si è fermata a 156 sì. Non erano necessari i 161, ma si tratta (al netto di alcune assenze sia tra i dem che nel Movimento 5 stelle) comunque di un segnale. Il rischio insomma è che nei passaggi decisivi, a partire dalla legge di bilancio, non ci sia una vera maggioranza politica. ...