Concorso Comune di Prato, ultimi giorni per le iscrizioni: chi può partecipare e come (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mancano pochi giorni alla scadenza del Concorso Comune di Prato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 20-11-2020, per un totale di 13 posti, a tempo pieno e indeterminato e mediante contratto di formazione e lavoro, che coprono diversi profili professionali, in particolare: Due posti di dirigente tecnico; Quattro posti di ispettore di polizia municipale, categoria D1; Due posti di analista informatico, categoria D1; Un posto di funzionario educativo, categoria D1; Quattro posti di istruttore informatico, categoria C1, mediante contratto di formazione e lavoro. Termine ultimo per presentare domanda è il 21 dicembre 2020, mentre è stata prorogata al 28 dicembre 2020 la scadenza del Concorso per istruttore informatico.

Mancano pochi giorni alla scadenza del Concorso Comune di Prato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 20-11-2020, per un totale di 13 posti, a tempo pieno e indeterminato e mediante contratto ...

Castagneto, 3 assunzioni a tempo indeterminato ecco come fare domanda

castagneto carducci Il Comune di Castagneto Carducci è alla ricerca di un addetto alla cucina e di due collaboratori amministrativi (categoria B3). Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e ...

Castagneto, 3 assunzioni a tempo indeterminato ecco come fare domanda

castagneto carducci Il Comune di Castagneto Carducci è alla ricerca di un addetto alla cucina e di due collaboratori amministrativi (categoria B3). Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e ...