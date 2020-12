Capello a Conte: «Ci vuole più rispetto per i colleghi e i giornalisti» (Di giovedì 10 dicembre 2020) . A Sky il commento di Fabio Capello ad Antonio Conte che non ha risposto a Sky o si è rivolto in malo modo: «pensate prima di fare le domande». «Stasera non abbiamo sentito spiegazioni, è troppo facile venire sorridenti quando si vince. Ci vuole rispetto per i giornalisti, per i colleghi, per tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio». Del Piero ha detto: «In questi momenti è difficile parlare con Conte, lui vede tutto nero». Per Paolo Condò si tratta di un fallimento: «È la terza eliminazione consecutiva ai gironi di Champions» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) . A Sky il commento di Fabioad Antonioche non ha risposto a Sky o si è rivolto in malo modo: «pensate prima di fare le domande». «Stasera non abbiamo sentito spiegazioni, è troppo facile venire sorridenti quando si vince. Ciper i, per i, per tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio». Del Piero ha detto: «In questi momenti è difficile parlare con, lui vede tutto nero». Per Paolo Condò si tratta di un fallimento: «È la terza eliminazione consecutiva ai gironi di Champions» L'articolo ilNapolista.

capuanogio : #Conte tratta in maniera arrogante chi fa domande. Tace davanti a un appunto tattico di #Capello. Sfotte sul 'piano… - Danilo40221156 : RT @90ordnasselA: La faccia di Capello alla risposta di Conte sul piano B... - Daniel95008258 : RT @salpaladino: Risposta del cazzo alla Billò ma poi ci ha pensato Capello a bastonarlo... in ogni caso Conte malissimo ai microfoni. In p… - pierfilosofo : Fabio #Capello la fa in testa ad Antonio #Conte. ?????? #ChampionsLeague #InterShakhtar - GambinoAlessio_ : RT @marifcinter: Capello: 'Ma come fa Conte a dire che lo Shakhtar ha cambiato sistema di gioco? Ma ognuno studio l'avversario, è il minimo… -