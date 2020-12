Arrestato chirurgo: “Interventi inutili e letali su pazienti oncologici” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A Salerno Arrestato chirurgo accusato, con un suo collega, di avere operato in modo negligente e futile molti pazienti, alcuni dei quali morti. A Salerno Arrestato chirurgo a causa di accuse molto gravi mosse nei suoi confronti. Lui è il dottor Carmine Napolitano che dirige il reparto di Unità Funzionale di Chirurgia Generale e Chirurgia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A Salernoaccusato, con un suo collega, di avere operato in modo negligente e futile molti, alcuni dei quali morti. A Salernoa causa di accuse molto gravi mosse nei suoi confronti. Lui è il dottor Carmine Napolitano che dirige il reparto di Unità Funzionale di Chirurgia Generale e Chirurgia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rob_milano : RT @RaiNews: Sospeso, inoltre, un chirurgo in servizio nello stesso reparto. Le indagini dei Carabinieri avviate nei primi mesi del 2018 do… - salernonotizie : Salerno, morti sospette in clinica: arrestato primario e sospeso un chirurgo - RaiNews : Sospeso, inoltre, un chirurgo in servizio nello stesso reparto. Le indagini dei Carabinieri avviate nei primi mesi… - massimoneri90 : Salerno, decessi anomali in clinica: arrestato chirurgo - bisagnino : Salerno, decessi anomali in clinica: arrestato chirurgo -