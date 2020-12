Alessandro Borghese indagato per false fatture, lui si difende: “fregato da uno di famiglia” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alessandro Borghese, noto chef alla conduzione di Quattro Ristoranti, è nel mirino della giustizia a causa di false fatture. Borghese ha ricevuto un avviso di garanzia, insieme alla moglie Vilma Olivieri, per un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Raggiunto telefonicamente dal Corriere, Alessandro Borghese ha così risposto alla grave accusa che lo vede coinvolto: Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece… L’ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mia moglie nel 2009. Me l’ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Quando il giornalista ha chiesto a Borghese se si fidasse ciecamente della persona in ... Leggi su trendit (Di giovedì 10 dicembre 2020), noto chef alla conduzione di Quattro Ristoranti, è nel mirino della giustizia a causa diha ricevuto un avviso di garanzia, insieme alla moglie Vilma Olivieri, per un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Raggiunto telefonicamente dal Corriere,ha così risposto alla grave accusa che lo vede coinvolto: Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece… L’ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mia moglie nel 2009. Me l’ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Quando il giornalista ha chiesto ase si fidasse ciecamente della persona in ...

