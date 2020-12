Al Bano Carrisi | confessione spiazza tutti | “Sto aspettando la data di morte…”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alvorrebbe sotterrare il Coronavirus Da un paio di settimane Alinsieme alla figlia Jasmineè impegnato con The Voice Senior, col ruolo di coach. Il cantautore di Cellino San Marco ha la possibilità di lavorare visto il lungo fermo della musica a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Nel corso di una recente intervista al quotidiano Libero, l’ex marito di Romina Power ha parlato del talent show di Antonella Clerici, ma non ha risparmiato un pensiero al virus che nel mondo ha fatto centinaia di migliaia di vittime. Il compagno di Loredana Lecciso non vede l’ora che questa pandemia finisca. Inoltre, il 73enne ha confessato la prima cosa che farà quando il Coronavirus sarà solo un brutto ricordo: “Ho fatto scavare una fossa di tre metri. Ho comprato una bara e ho scritto nome e cognome: Corona Virus. Sto ...