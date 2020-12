Vaccino Pfizer | Fda | “È efficace e sicuro per prevenire il Covid”

(Di martedì 8 dicembre 2020), è arrivato poco fa il rapporto dalla Food And Drug Administration statunitense: il farmaco èedcontro il Covid Sono settimane fondamentali per quanto riguarda ilanti Covid. Questa mattina, i primi cittadini nel Regno Unito hanno ricevuto la prima dose del farmaco, rendendosi protagonisti di un evento storico. Intanto, L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - Corriere : ?? Una donna 90enne dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer - chetempochefa : “Mi sento una privilegiata” Margaret Keenan, una donna novantenne dell’Irlanda del Nord, è la prima persona al mon… - CrisciGloria : Morte 2 persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer contro il COVID-19 - giandomenic45 : RT @AlfioKrancic: Vaccino vs il Covid: la paura degli italiani per il metodo Rna di Pfizer e Moderna. Gli scienziati: “E' una bufala che ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Quando vedremo l'effetto immunità di gregge? «Auspicabilmente, se i governi saranno pronti, cominceremo a vedere l'effetto dell' immunità di gregge ...Un'altra buona notizia. La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto “efficace” n ...