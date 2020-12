The Game Awards: The Last of Us Parte II e Hades a confronto, con i propri director che chiedono il voto (Di martedì 8 dicembre 2020) Siamo ad un passo dai The Game Awards e tra le diverse nomination, il premio per il miglior gioco dell'anno è forse il più ambito. Ma c'è un altro titolo che ingolosisce gli sviluppatori ed è il "Player's Voice" poiché siamo arrivati alla resa dei conti. Inizialmente partito con una lista di 30 giochi che si è assottigliata in vari round, ora il Player's Voice vede solamente quattro giochi a contendersi il premio: nel momento in cui stiamo scrivendo la news, Ghost of Tsushima è in testa con il 47% delle preferenze, seguito da The Last of Us Parte II (32%), Hades (11%) e DOOM Eternal (7%). Ovviamente gli sviluppatori di questi giochi hanno colto l'occasione per smuovere su Twitter i loro fan in modo da ottenere più voti. Ed è proprio il modo di Neil Druckmann, papà di The ... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) Siamo ad un passo dai Thee tra le diverse nomination, il premio per il miglior gioco dell'anno è forse il più ambito. Ma c'è un altro titolo che ingolosisce gli sviluppatori ed è il "Player's Voice" poiché siamo arrivati alla resa dei conti. Inizialmente partito con una lista di 30 giochi che si è assottigliata in vari round, ora il Player's Voice vede solamente quattro giochi a contendersi il premio: nel momento in cui stiamo scrivendo la news, Ghost of Tsushima è in testa con il 47% delle preferenze, seguito da Theof UsII (32%),(11%) e DOOM Eternal (7%). Ovviamente gli sviluppatori di questi giochi hanno colto l'occasione per smuovere su Twitter i loro fan in modo da ottenere più voti. Ed èo il modo di Neil Druckmann, papà di The ...

Ultime Notizie dalla rete : The Game The Game Awards: Druckmann e Kasavin hanno due modi opposti di chiedere il voto Multiplayer.it The Game Awards: The Last of Us Parte II e Hades a confronto, con i propri director che chiedono il voto

Neil Druckmann e Greg Kasavin chiedono i voti per i propri giochi, ma il director di The Last of Us Parte II è criticato.

