“Taci | falsona!” Furia Patrizia De Blanck al GF Vip Nemmeno Signorini è riuscito a fermarla

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, l’annuncio di tre nuovi ingressi nella Casa (Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini) e, immancabili, le discussioni feroci nella Casa. Come quella tra Stefania Orlando da un lato e Rosalinda Cannavò dall’altro. Alfonsoha dapprima mandato in onda una clip per riassumere la situazione e il malessere che si è venuto a creare dopo la lite della scorsa puntata. “Non è una manipolatrice, ma ha poco tatto, ha la sua sensibilità che non corrisponde alla mia – ha spiegato Rosalinda, come sempre appoggiata dalla sua amica Dayane Mello – In varie situazioni in cui ero giù lei si è avvicinata e ha messo il dito nella piaga.”. (Continua dopo la foto) Come il pubblico ricorderà, venerdì scorso Stefania infatti ha nominato l’attrice per alcune questioni secondo lei ...