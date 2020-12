Rifiuti Lazio. Da Regione contributo per risanamento ex discarica di Vico nel Lazio (Di martedì 8 dicembre 2020) Rifiuti Lazio – La Regione ha assegnato un contributo di 40.000 euro al Comune di Vico nel Lazio per la realizzazione delle attività di analisi del rischio ambientale nel sito della ex discarica comunale situata in località Orneta. Questo intervento di monitoraggio e verifica è propedeutico al completamento delle operazioni di bonifica dell’area con il recupero, la rimozione e lo smaltimento dei Rifiuti presenti nell’invaso. “Le attività di analisi nella ex discarica comunale di Vico nel Lazio rientrano nel piano regionale di messa in sicurezza e risanamento dei siti inquinati, che grazie allo stanziamento di rilevanti risorse ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020)– Laha assegnato undi 40.000 euro al Comune dinelper la realizzazione delle attività di analisi del rischio ambientale nel sito della excomunale situata in località Orneta. Questo intervento di monitoraggio e verifica è propedeutico al completamento delle operazioni di bonifica dell’area con il recupero, la rimozione e lo smaltimento deipresenti nell’invaso. “Le attività di analisi nella excomunale dinelrientrano nel piano regionale di messa in sicurezza edei siti inquinati, che grazie allo stanziamento di rilevanti risorse ...

m_masi1960 : RT @arrigoni_paolo: #PNRR: è incredibile come per nuova impiantistica il Governo parli solo e ancora di TMB, emblema del fallimento della g… - tusciatimes : Rifiuti, da Regione Lazio contributo per risanamento ex discarica di Vico nel Lazio - - arrigoni_paolo : #PNRR: è incredibile come per nuova impiantistica il Governo parli solo e ancora di TMB, emblema del fallimento del… - LavoroLazio_com : Rifiuti, Regione Lazio: contributo per risanamento ex discarica di Vico nel Lazio La Regione ha assegnato un contri… - glibralato : qualità della vita insufficiente dal punto di vista ambientale in provincia di Latina secondo il quotidiano Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Lazio Rifiuti Lazio. Da Regione contributo per risanamento ex discarica di Vico nel Lazio RomaDailyNews Inter-Shakhtar da dentro o fuori, Conte rifiuta il biscotto di Madrid

Dentro o fuori. L’Inter deve battere lo Shakhtar a San Siro domani sera per staccare il pass per gli ottavi di Champions. Altrimenti, i nerazzurri diranno addio ...

“40mila euro a Vico nel Lazio per l’analisi di rischio ambientale alla ex discarica”

"40mila euro a Vico nel Lazio per l'analisi di rischio ambientale alla ex discarica". Regione - Lo annuncia l'assessore al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani ...

Dentro o fuori. L’Inter deve battere lo Shakhtar a San Siro domani sera per staccare il pass per gli ottavi di Champions. Altrimenti, i nerazzurri diranno addio ..."40mila euro a Vico nel Lazio per l'analisi di rischio ambientale alla ex discarica". Regione - Lo annuncia l'assessore al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani ...