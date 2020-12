Più bus, più bici e orari differenziati. Le linee guida del Cts per il ritorno a scuola (Di martedì 8 dicembre 2020) L’obiettivo, ora che si sa che dal 7 gennaio tornerà in classe anche la gran parte - circa il 75%, si è detto - degli studenti delle scuole superiori, è evitare che si ripetano scene come quelle cui abbiamo assistito dal 14 settembre e fino a quando per il secondo ciclo (in alcune zone a rischio anche per il primo) non è scattata la didattica a distanza. Assembramenti, gente raggruppata sui mezzi pubblici ben oltre i limiti consentiti dalle regole anti contagio: immagini che hanno fatto il giro del Paese, sollevando proteste e polemiche, atti d’accusa e veti incrociati nel Governo. Con il rischio che al ritorno alla normalità dopo le festività natalizie si accompagni la terza ondata del contagio, “dobbiamo fare in modo di non vederle più, sono la rappresentazione plastica del pericolo da evitare”, spiega Sergio Iavicoli. Il direttore del dipartimento di medicina, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) L’obiettivo, ora che si sa che dal 7 gennaio tornerà in classe anche la gran parte - circa il 75%, si è detto - degli studenti delle scuole superiori, è evitare che si ripetano scene come quelle cui abbiamo assistito dal 14 settembre e fino a quando per il secondo ciclo (in alcune zone a rischio anche per il primo) non è scattata la didattica a distanza. Assembramenti, gente raggruppata sui mezzi pubblici ben oltre i limiti consentiti dalle regole anti contagio: immagini che hanno fatto il giro del Paese, sollevando proteste e polemiche, atti d’accusa e veti incrociati nel Governo. Con il rischio che alalla normalità dopo le festività natalizie si accompagni la terza ondata del contagio, “dobbiamo fare in modo di non vederle più, sono la rappresentazione plastica del pericolo da evitare”, spiega Sergio Iavicoli. Il direttore del dipartimento di medicina, ...

peppeprovenzano : #1dicembre 1955, Montgomery, Alabama. #RosaParks rifiutò di alzarsi per lasciare il posto sul bus a un bianco. Ci… - Nicola_Firenze : RT @HuffPostItalia: Più bus, più bici e orari differenziati. Le linee guida del Cts per il ritorno a scuola - PasqualeVacca12 : RT @TwittGiorgio: Più bus, più bici e orari differenziati. Le linee guida del Cts per il ritorno a scuola - HuffPostItalia : Più bus, più bici e orari differenziati. Le linee guida del Cts per il ritorno a scuola - PonytaEle : RT @TwittGiorgio: Più bus, più bici e orari differenziati. Le linee guida del Cts per il ritorno a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Più bus Torino, nel 2009 si allarga la Ztl Eco dalle Città