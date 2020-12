Milan | Maldini | «Questa squadra è speciale | non molleremo mai»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Paoloha elogiato il, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Paolo, direttore tecnico del, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dellarossonera elogiando anche Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 IL 2020 – «Lo dicono i risultati del 2020, che sono oggettivi, ma la nostra stagione adesso si snoda nell’arco di due anni. E non abbiamo un obiettivo prestabilito, il minimo è fare meglio dell’ultima volta. Ci siamo qualificati in Europa League, quindi l’idea è fare di più. Sarebbe assurdo non cercare di andare in Champions League, anche se dalla proprietà non ci è stato dato un input in questo senso». SCUDETTO – «Ilsta sognando e non ...