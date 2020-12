Maresca fermato per gli errori in Roma-Sassuolo (Di martedì 8 dicembre 2020) Sarà fermato, Fabio Maresca , ma forse non come gli errori/orrori che ha commesso durante Roma-Sassuolo farebbero pensare. Tre pesanti sviste, pacchiane, che domenica sera avevano fatto infuriare il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 8 dicembre 2020) Sarà, Fabio, ma forse non come gli/orrori che ha commesso durantefarebbero pensare. Tre pesanti sviste, pacchiane, che domenica sera avevano fatto infuriare il ...

forzagranata1 : ?? #CALCIO Maresca fermato per gli errori in Roma-Sassuolo Rizzoli non contento della sua prestazione. Ma degli epi… - salvione : Maresca fermato per gli errori in Roma-Sassuolo - sportli26181512 : Maresca fermato per gli errori in #Roma-Sassuolo: Rizzoli non contento della sua prestazione. Ma degli episodi cond… - rivistalaroma : EDICOLA. Maresca fermato (ma non troppo) ?? #Maresca #RomaSassuolo #Edicola ?? - siamo_la_Roma : ??? #Maresca sarà fermato per un turno ?? #Rizzoli non contento della direzione di gara ?? In particolare dell'atteg… -