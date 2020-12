Luis Enrique: «Non sarà divertente affrontare la Svezia…» – VIDEO (Di martedì 8 dicembre 2020) Luis Enrique ha commentato i sorteggi per qualificazioni al Mondiale del 2022 Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha commentato i sorteggi per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022 dove le Furie Rosse hanno pescato la Svezia. «Non lo vedo come un inconveniente o un vantaggio. Siamo solo stanchi di affrontarci. Ci siamo affrontati nelle qualificazioni all’Europeo, siamo nello stesso girone dell’Europeo o ora giochiamo ancora. Credo che non sarà divertente per nessuno di noi, ma c’erano tante squadre nella seconda urna che abbiamo già affrontato. Comunque sia, giocheremo con la Svezia e lo accettiamo. Come già sappiamo sarà difficile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)ha commentato i sorteggi per qualificazioni al Mondiale del 2022, commissario tecnico della Spagna, ha commentato i sorteggi per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022 dove le Furie Rosse hanno pescato la Svezia. «Non lo vedo come un inconveniente o un vantaggio. Siamo solo stanchi di affrontarci. Ci siamo affrontati nelle qualificazioni all’Europeo, siamo nello stesso girone dell’Europeo o ora giochiamo ancora. Credo che nonper nessuno di noi, ma c’erano tante squadre nella seconda urna che abbiamo già affrontato. Comunque sia, giocheremo con la Svezia e lo accettiamo. Come già sappiamodifficile». Leggi su Calcionews24.com

