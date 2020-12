Governo e Mes, Fico: 'Il M5S e la maggioranza devono sostenere Conte' (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Il voto di mercoledì riguarda il mandato da dare al presidente Conte per il Consiglio europeo dove dovrà tutelare le posizioni e gli interessi del nostro Paese. Il Movimento 5 stelle e la maggioranza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Il voto di mercoledì riguarda il mandato da dare al presidenteper il Consiglio europeo dove dovrà tutelare le posizioni e gli interessi del nostro Paese. Il Movimento 5 stelle e la...

LegaSalvini : ?? CON LA RIFORMA DEL MES TORNA L’AUSTERITÀ #Bagnai: “Che senso ha subordinare l’aiuto agli Stati a parametri che… - AnnalisaChirico : ‘Paradosso: il governo nato per contrastare gli antieuropeisti non ha una politica comune in Europa. Il voto di mer… - lorepregliasco : E se mercoledì al Senato un certo numero di 'ribelli' di Forza Italia salvasse il governo compensando i 'ribelli' M5S sul Mes? - Artgiuliafoschi : @marattin è una contraddizione del vostro governo. Ma lo sanno oramai pure i sassi che all'Italia vogliono appioppa… - ManuelaBellipan : @simod87 @marattin Lo ha detto anche Mattarella. Questo Governo è nato nel solco dell'europeismo, se vota no alla r… -