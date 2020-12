slopis55 : RT @Ric746: Nel video le immagini del raid che la polizia dello stato della #Florida ha compiuto nella casa della scienziata #RebekahJo… - MoliPietro : Florida: polizia fa irruzione a casa di una scienziata - dottcap : RT @Ric746: Nel video le immagini del raid che la polizia dello stato della #Florida ha compiuto nella casa della scienziata #RebekahJo… - C0mbattente : RT @lup0solitari0: Il 7 dicembre, su mandato del gov. #desantisgestapo, la polizia fa irruzione a casa di Rebekah Jones, scienziata che mo… - tommasobarsali : RT @svirgola2: Nel frattempo, in Gringolandia, la polizia sequestra computer e cellulare di chi segue dati andamento covid in Florida -

La polizia della Florida ha fatto irruzione a casa di Rebekah Jones, la scienziata che aveva accusato lo Stato di manipolare i dati sul covid.