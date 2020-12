Falsa partenza per l’Extra Cashback di Natale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Oggi, 8 dicembre, parte l’iniziativa Extradivoluta dal governo. Come è ormai noto si tratta di una misura per incentivare gli acquisti tramite pagamenti elettronici per combattere l’evasione fiscale. Attraverso l’app IO della Pubblica amministrazione (per chi è in possesso dello SPID o CIE) si può ottenere un rimborso pari al 10% della somma spesa nel mese di dicembre, fino ad un massimo di 150 euro. Da questa misura rimangono esclusi gli e-store. Usando le parole del premier Conte “adesso è il momento di aiutare i negozi di prossimità, dopo mesi di lockdown che hanno agevolato gli store online“. Per ottenere il rimborso (che si riceverà nel mese di febbraio 2021 sul conto associato) bisogna fare un minimo di 10 transazioni con carta o in app. L’iniziativa copre qualsiasi tipo di spesa e non è previsto un importo ...