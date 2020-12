Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 18:10 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza in apertura il 39,9% dei decessi per covid in Italia da inizio pandemia si è registrato in Lombardia 22252 morti a livello nazionale L’età media dei deceduti di 80 anni sono 1,2 % ovvero 657 grande il 50 e il 97% aveva malattie precedenti sono i dati forniti dall’istituto superiore di sanità aggiornati al 2 dicembre la seconda regione per numero di vittime l’Emilia Romagna con 5805 10,4% del totale seguita da Piemonte 5556 il 10% Benevento 3809 7 % Lazio 2525 4,5% in Liguria 2419d 4,3% nel mondo Intanto i contatti hanno superato la soglia dei17 milioni come emerge dai dati della John Hopkins University filo Prendimi Ha un impatto sul lavoro e sui contributi versati al sistema pensionistico con un calo sostanziale delle Entrate nei paesi OCSE che porta ad un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza in apertura il 39,9% dei decessi per covid in Italia da inizio pandemia si è registrato in Lombardia 22252 morti a livello nazionale L’età media dei deceduti di 80 anni sono 1,2 % ovvero 657 grande il 50 e il 97% aveva malattie precedenti sono i dati forniti dall’istituto superiore di sanità aggiornati al 2 dicembre la seconda regione per numero di vittime l’Emiliagna con 5805 10,4% del totale seguita da Piemonte 5556 il 10% Benevento 3809 7 % Lazio 2525 4,5% in Liguria 2419d 4,3% nel mondo Intanto i contatti hanno superato la soglia dei17 milioni come emerge dai dati della John Hopkins University filo Prendimi Ha un impatto sul lavoro e sui contributi versati al sistema pensionistico con un calo sostanziale delle Entrate nei paesi OCSE che porta ad un ...

fanpage : #Biden nomina Anthony Fauci come consulente medico per l'emergenza #Covid19 - Agenzia_Ansa : Sono 13.720 i positivi al test sul #coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vit… - amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, altre 3 vittime a Messina. 122 ricoveri (-1) di cui 15 in rianimazione (-2)) è sta… - Giacinto_Bruno : Patrick Zaki, altri 45 giorni di custodia in carcere in Egitto -