Tarquinia L’Istituto San Benedetto apre le sue porte per quattro giornate di open day

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Sandile sue, anche se virtualmente e nel massimo rispetto delle normative anti Covid-19, per mostrare alle famiglie non solo la sua splendida struttura, ma soprattutto la sua esperienza nel campo dell’istruzione. Oltre 70 anni di attività formando generazioni di ragazzi del territorio, un ambiente che permette di vivere l’anno scolastico con grande serenità, ma sempre sotto l’ala protettrice degli insegnanti, spazi perfetti per garantire la massima sicurezza ai ragazzi anche in questa fase di emergenza sanitaria: il Sanè da tempo un riferimento della comunità, guidato dalla competenza ed esperienza della dirigente, Prof.ssa Maria Grazia Catone. In vista delle iscrizioni on line per l’anno scolastico 2020/2021, che potranno ...