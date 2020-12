Sanità: il report, in Campania e Calabria mancano mammografi e risonanze (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - In Campania e Calabria "mancano mammografi, apparecchiature per Tac e risonanza magnetica". Lo denuncia il report dell'Osservatorio civico sul federalismo in Sanità, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti del malato nel corso di un webmeeting. "Ben al di sotto della media nazionale per dotazione di mammografi (96,6 per 1 milione di abitanti), ci sono regioni del Sud come la Campania con 76,5 mammografi per un milione di abitanti e la Calabria con 86,6 - evidenzia il report - Stessa situazione per la Calabria e la Campania in merito alla dotazione di Tac (rispettivamente 17,8 e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - In, apparecchiature per Tac e risonanza magnetica". Lo denuncia ildell'Osservatorio civico sul federalismo in, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti del malato nel corso di un webmeeting. "Ben al di sotto della media nazionale per dotazione di(96,6 per 1 milione di abitanti), ci sono regioni del Sud come lacon 76,5per un milione di abitanti e lacon 86,6 - evidenzia il- Stessa situazione per lae lain merito alla dotazione di Tac (rispettivamente 17,8 e ...

