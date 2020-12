“Obbligati a non lavorare, senza aiuto e con le bollette che arrivano puntuali. Come faremo a vivere?” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Proseguiamo con la pubblicazione di quanto ci stanno scrivendo da tutta Italia moltissime persone ignorate dal governo. Famiglie, lavoratori, imprenditori, tutti portati allo stremo, ma tutti palesemente ignorati da Conte e il suo governo. Ci scrive Alessandra Impieri: “Buonasera, nel primo lockdown ho ricevuto i ristori, nel secondo zero! Ho chiesto un prestito, ma mi è stato negato. Ho chiesto aiuto al comune zero. Sono una partita iva autonoma “Sporting di Impieri Alessandra”, codice ateco 63.11.19. Con questo codice non rientro in nessun ristoro, ma le tasse le pretendono, l’f24 preteso. Come faccio a vivere? Le bollette arrivano puntuali, l’affitto lo devo pagare! Sono chiusa da ottobre Come da decreto della regione Lombardia. Vorrei sapere Come faccio a vivere ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Proseguiamo con la pubblicazione di quanto ci stanno scrivendo da tutta Italia moltissime persone ignorate dal governo. Famiglie, lavoratori, imprenditori, tutti portati allo stremo, ma tutti palesemente ignorati da Conte e il suo governo. Ci scrive Alessandra Impieri: “Buonasera, nel primo lockdown ho ricevuto i ristori, nel secondo zero! Ho chiesto un prestito, ma mi è stato negato. Ho chiestoal comune zero. Sono una partita iva autonoma “Sporting di Impieri Alessandra”, codice ateco 63.11.19. Con questo codice non rientro in nessun ristoro, ma le tasse le pretendono, l’f24 preteso.faccio a vivere? Le, l’affitto lo devo pagare! Sono chiusa da ottobreda decreto della regione Lombardia. Vorrei saperefaccio a vivere ...

giobandnere : Si è liberi di non fare la chemioterapia contro il cancro, e di rifiutare un intervento chirurgico che ci potre… - maustron9er : RT @Mezzorainpiu: In Svezia il Covid si combatte con la fiducia. I cittadini non sono obbligati a indossare mascherine e non rischiano sanz… - plsdreambigger : RT @mauro39438488: @LegaPokemon Facciamo il contrario; non volete vaccinarvi? Non vaccinatevi e non rompete le scatole a chi lo farà; non s… - fransidecandia : RT @Mezzorainpiu: In Svezia il Covid si combatte con la fiducia. I cittadini non sono obbligati a indossare mascherine e non rischiano sanz… - Mezzorainpiu : In Svezia il Covid si combatte con la fiducia. I cittadini non sono obbligati a indossare mascherine e non rischian… -

Ultime Notizie dalla rete : “Obbligati non Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa Fortune Italia