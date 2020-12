**Mes: Risoluzione Più Europa-Azione Senato, 'sì a riforma'** (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprima "il sostegno dell'Italia alla riforma del Mes deliberata dall'Eurogruppo, che rende più adeguati gli strumenti messi a disposizione da questa istituzione per l'assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, in base a un principio di flessibilità, in ordine alle condizionalità e alle condizioni di accesso, già dimostrata con la linea di credito pandemico, avviata dal giugno 2020". Lo chiede la Risoluzione presentata al Senato da Più Europa e Azione in vista delle comunicazioni del premier previste per mercoledì prossimo. Firmatari del documento Emma Bonino, Matteo Richetti e Gregorio De Falco. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprima "il sostegno dell'Italia alladel Mes deliberata dall'Eurogruppo, che rende più adeguati gli strumenti messi a disposizione da questa istituzione per l'assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, in base a un principio di flessibilità, in ordine alle condizionalità e alle condizioni di accesso, già dimostrata con la linea di credito pandemico, avviata dal giugno 2020". Lo chiede lapresentata alda Piùin vista delle comunicazioni del premier previste per mercoledì prossimo. Firmatari del documento Emma Bonino, Matteo Richetti e Gregorio De Falco.

