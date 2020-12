Mes, Iv non firma il testo della maggioranza e avverte: «Al buio non sottoscriviamo nulla» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si apre con un piccolo giallo il deposito della risoluzione di maggioranza al Senato sul Mes. In calce, infatti, non figurava la firma di Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva. In molti hanno collegato la mancata sottoscrizione all’abbandono della delegazione renziana del Cdm di ieri. Ma una nota di Iv ha subito chiarito che i problemi sulla riforma del Mes riguardano solo il M5S. Infatti, a stretto giro di posta i Cinquestelle hanno subito puntualizzato che il testo «andrà aggiornato nelle prossime ore». Un epilogo scontato, alla luce del confronto a oltranza (online) che sta squassando i loro gruppi parlamentari. I grillini avvertono: «La risoluzione sul Mes va rivista» Che il voto sul Mes possa mettere in ginocchio Conte è eventualità che nessuno considera. Primo perché la legislatura è ancora ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si apre con un piccolo giallo il depositorisoluzione dial Senato sul Mes. In calce, infatti, non figurava ladi Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva. In molti hanno collegato la mancata sottoscrizione all’abbandonodelegazione renziana del Cdm di ieri. Ma una nota di Iv ha subito chiarito che i problemi sulla riforma del Mes riguardano solo il M5S. Infatti, a stretto giro di posta i Cinquestelle hanno subito puntualizzato che il«andrà aggiornato nelle prossime ore». Un epilogo scontato, alla luce del confronto a oltranza (online) che sta squassando i loro gruppi parlamentari. I grillini avvertono: «La risoluzione sul Mes va rivista» Che il voto sul Mes possa mettere in ginocchio Conte è eventualità che nessuno considera. Primo perché la legislatura è ancora ...

