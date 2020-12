Maria De Filippi confessa in un’intervista un segreto romantico: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Difficile che Maria De Filippi, la queen di Canale 5, si sbottoni sulla sua vita privata. Famosa per il suo talento e per il successo dei suoi format, ma lontana dai riflettori una volta abbandonati i suoi amati studi televisivi, la queen avrebbe però rivelato un segreto amoroso del suo passato. Contattata da Roberto Alessi per conto di liberoquotidiano.it, Maria De Filippi avrebbe raccontato a chi, come e quando avrebbe dato il suo primo bacio. Secondo quanto riportato da Alessi, quando la De Filippi era ancora a Pavia e frequentava il liceo avrebbe avuto un filarino con tale Riccardo Ravizza. La De Filippi avrebbe ammesso lo scoop riempiendolo anzi di dettagli: È vero, Dado, cavolo se me lo ricordo, ero innamorata pazza, la sua poi era una famiglia stupenda. ... Leggi su trendit (Di lunedì 7 dicembre 2020) Difficile cheDe, la queen di Canale 5, si sbottoni sulla sua vita privata. Famosa per il suo talento e per il successo dei suoi format, ma lontana dai riflettori una volta abbandonati i suoi amati studi televisivi, la queen avrebbe però rivelato unamoroso del suo passato. Contattata da Roberto Alessi per conto di liberoquotidiano.it,Deavrebbe raccontato a chi, come e quando avrebbe dato il suo primo bacio. Secondo quanto riportato da Alessi, quando la Deera ancora a Pavia e frequentava il liceo avrebbe avuto un filarino con tale Riccardo Ravizza. La Deavrebbe ammesso lo scoop riempiendolo anzi di dettagli: È vero, Dado, cavolo se me lo ricordo, ero innamorata pazza, la sua poi era una famiglia stupenda. ...

