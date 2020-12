Malata di Covid | Erika partorisce bimbo sano Ma muore prima di poterlo abbracciare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La strada per arginare l’epidemia daè tutt’altro che in discesa per Walter Ricciardi. “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell’accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale”. Lo ha detto il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, nel suo intervento al quinto ‘Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?’ promosso online dall’Osservatorio malattie rare (Omar). Una previsione condivisa dai maggiori esperti mondiali che invitano a non abbassare la guardia contro un nemico che ci accompagnerà anche nel 2021. Le previsioni infatti parlano di un ritorno alla normalità solo dal 2022. L’unica arma, in attesa che il vaccino venga diffuso su larga scala, è quello ...