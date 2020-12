Ma davvero IO App ha problemi a gestire 6mila contemporaneità? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da questa mattina, tutti i cittadini italiani stanno cercando di fare una cosa che – in conferenza stampa di presentazione – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva definito facilissima. Cercare di associare i propri sistemi di pagamento elettronici (bancomat e carte di credito, ma anche i sistemi Apple Pay e Satispay) a IO App, l’applicazione della pubblica amministrazione in Italia. Ma, al momento, riuscire nell’impresa non è affatto scontato. Anzi. La rotellina dell’attesa continua a girare a vuoto, mentre tra i più fortunati ci sono quelli che riescono ad avere una spiegazione dal sistema: «Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprova per piacere». Insomma i problemi IO App ci sono e non è tutto facile come è stato detto. LEGGI ANCHE > Cashback di Stato: si parte l’8 dicembre, come ottenere il rimborso sugli acquisti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da questa mattina, tutti i cittadini italiani stanno cercando di fare una cosa che – in conferenza stampa di presentazione – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva definito facilissima. Cercare di associare i propri sistemi di pagamento elettronici (bancomat e carte di credito, ma anche i sistemi Apple Pay e Satispay) a IO App, l’applicazione della pubblica amministrazione in Italia. Ma, al momento, riuscire nell’impresa non è affatto scontato. Anzi. La rotellina dell’attesa continua a girare a vuoto, mentre tra i più fortunati ci sono quelli che riescono ad avere una spiegazione dal sistema: «Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprova per piacere». Insomma iIO App ci sono e non è tutto facile come è stato detto. LEGGI ANCHE > Cashback di Stato: si parte l’8 dicembre, come ottenere il rimborso sugli acquisti ...

