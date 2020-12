John Lennon | le frasi e gli aforismi indimenticabili

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L'8 dicembre del 1980 Mark Chapman, uno squilibrato che poche ore prima si era fatto firmare un disco dal suo stesso idolo, sparò a bruciapelo a, che aveva da poco compiuto 40 anni, di fronte al Dakota Building di New York. Qualche anno prima di essere ucciso,dichiarò profeticamente: "Non ho paura di morire, sono preparato alla morte perché non ci credo. Penso che sia solo scendere da un'auto per salire su un'altra". Se oggi fosse ancora vivo,, l'anima colta e impegnata dei Beatles, oltre che uno dei più celebrati compositori e musicisti di tutti i tempi, avrebbe 79 anni., nato il 9 ottobre 1940 a Liverpool, è stato insignito postumo del Lifetime Achievement GRAMMY® Award e di due speciali BRIT Awards per Outstanding Contribution to Music, ed è ...

RIMINI. Un debutto sulle note di John Lennon per ORA, la web Radio del Comune pensata per mettere in rete musicisti, artisti e teatranti riminesi. Radio ...Un debutto sulle note di John Lennon per ORA, la web Radio del comune di Rimini pensata per mettere in rete musicisti, artisti e teatranti riminesi. Radio ORA trasmetterà in streaming (in diretta dal ...