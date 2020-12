Dieta e ipertensione | i cibi che abbassano la pressione alta e fanno bene al cuore

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 dicembre 2020): secondo i dati dell’OMS è la patologia che causa circa la metà di tutti i decessi per ictus e malattie cardiache. A volte produce sintomi come mal di testa, af, capogiri, dolori al petto, palpitazioni cardiache e perdite di sangue dal naso. Tuttavia, la maggior parte delle persone che ne sono affette non presenta alcun sintomo.: i consigli pere stile di vita sfoglia la gallery L’incidenza in Italia e nel mondo «Ad oggi soffrono di...