Conte è il politico più credibile d’Europa | secondo la classifica di Politico

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il premierviene definito come “colui che fa grandi spese” ed è al primo posto tra i “doers”: coloro che fanno quello che dicono. Il presidente del Consiglio Giuseppeè al primo posto nelladei politici più credibili stilata daEurope. La lista si basa sulla valutazione delle 28 personalità che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MassimGiannini : Al culmine della #pandemia, con mille morti al giorno, il governo #Conte rischia di cadere sul #MES e sulla riforma… - Linkiesta : Un battaglione di esperti più che una task force, da far guidare da sei manager non ancora nominati e da un triumvi… - chierici1950 : Secondo Politico Europe,Conte è il leader più credibile.Sondaggio fra le Bimbe ed i Bimbi 'travagliati'. - soniabetz1 : RT @ANNAQuercia: Conte è il leader più credibile al mondo: la classifica di - repubblica : Merkel 'cardine' d'Europa. E nella classifica di Politico ci sono anche il premier Conte e Giorgia Meloni -

Ultime Notizie dalla rete : Conte politico

"La riforma del Mes non ci piace, certo, ma ho detto che non faremo ostruzionismo se tutti gli altri Paesi europei stanno andando in quella direzione e sono quegli stessi Stati con cui ci troviamo a g ...Il sito stila la graduatoria dei 28 personaggi che saranno più influenti nell'Europa del 2021. La cancelliera tedesca al primo posto. Il presidente ...