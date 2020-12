Bryan Cranston: dopo il Covid “se qualcuno prepara il caffè non ne sento l’odore” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mesi dopo aver contratto il Covid-19 l’attore di Breaking Bad e Malcolm, Bryan Cranston, non ha completamente recuperato l’olfatto e il gusto. La perdita del gusto e dell’olfatto non solo sono sintomi del coronavirus, ma anche dei “postumi” che numerosi pazienti hanno lamentato. L’attore aveva detto di essere stato fortunato a prendere una versione “lieve” del virus, ma le cose non sembrano ancora tornate alla normalità. Le dichiarazioni all’Ellen Show Bryan Cranston all’Ellen DeGeneres Show – © tutti i diritti riservati Cranston e sua moglie hanno contratto il Coronavirus nel mese di giugno, fortunatamente senza sintomi gravi: “Non volevamo perdercelo. Quindi ci siamo assicurati di averlo subito…” ha scherzato l’attore. Bryan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mesiaver contratto il-19 l’attore di Breaking Bad e Malcolm,, non ha completamente recuperato l’olfatto e il gusto. La perdita del gusto e dell’olfatto non solo sono sintomi del coronavirus, ma anche dei “postumi” che numerosi pazienti hanno lamentato. L’attore aveva detto di essere stato fortunato a prendere una versione “lieve” del virus, ma le cose non sembrano ancora tornate alla normalità. Le dichiarazioni all’Ellen Showall’Ellen DeGeneres Show – © tutti i diritti riservatie sua moglie hanno contratto il Coronavirus nel mese di giugno, fortunatamente senza sintomi gravi: “Non volevamo perdercelo. Quindi ci siamo assicurati di averlo subito…” ha scherzato l’attore....

L'attore, a distanza di molti mesi da quando ha dovuto affrontare il Covid, non riesce ancora a sentire gli odori e i sapori.

Bryan Cranston: dopo il Covid "se qualcuno prepara il caffè non ne sento l'odore"

