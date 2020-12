“Addio amore mio, un vuoto enorme”. Emma in lutto, l’ultimo saluto sui social (Di lunedì 7 dicembre 2020) Momento difficilissimo per la cantante Emma Marrone, travolta da un lutto che l’ha gettata nello sconforto più assoluto. Un pezzo della sua vita se n’è andato e ha deciso di condividere il suo immenso dolore con tutti i suoi follower di Instagram. A rispondere al suo post ci hanno pensato anche numerosi personaggi famosi, che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza. Una notizia dunque molto negativa per l’artista leccese, la quale mai avrebbe voluto che arrivasse questo giorno. Secondo quanto riportato dalla donna sul profilo personale del noto social network, è deceduto il suo amatissimo cane Gaetano. Il messaggio postato ha fatto immediatamente il giro della rete. Per chi ama gli animali a quattro zampe è una giornata molto triste. Ecco dunque ciò che ha scritto Emma: “Quando tornerò a casa per Natale non ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Momento difficilissimo per la cantanteMarrone, travolta da unche l’ha gettata nello sconforto più assoluto. Un pezzo della sua vita se n’è andato e ha deciso di condividere il suo immenso dolore con tutti i suoi follower di Instagram. A rispondere al suo post ci hanno pensato anche numerosi personaggi famosi, che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza. Una notizia dunque molto negativa per l’artista leccese, la quale mai avrebbe voluto che arrivasse questo giorno. Secondo quanto riportato dalla donna sul profilo personale del notonetwork, è deceduto il suo amatissimo cane Gaetano. Il messaggio postato ha fatto immediatamente il giro della rete. Per chi ama gli animali a quattro zampe è una giornata molto triste. Ecco dunque ciò che ha scritto: “Quando tornerò a casa per Natale non ci ...

