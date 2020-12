Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 dicembre 2020)DEL 6 DICEMBREORE 19:20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN DIREZIONE DICAUSATE DA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SPOSTIAMOCI SULLA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTESO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRESA LA CIRCONE SULLA LINEA FL3-VITERBO, IN PRECEDENZA SOSPESA TRA BRACCIANO E MANZIA A CAUSA DI UN OSTACOLO IN PROSSIMITA DEI BINARI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, RICORDANDO A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA LE LINEE TRA 2 E 3 SONO SOSTITUITE DA BUS LUNGO L’INTERA ...