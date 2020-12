Roma | assembramenti all' Eur | 3000 ragazzi in fuga all' arrivo dei carabinieri

Tg1Raiofficial : In centro a #Roma, ieri pomeriggio, centinaia di ragazzini si sono affrontati e scontrati in Piazza del Popolo. Ris… - Agenzia_Dire : A #Roma migliaia di persone assembrate, nonostante i divieti anti #covid. - fanpage : Una lite violentissima che ha coinvolto decine di ragazzi. Momenti di alta tensione tra Pincio e Piazza del Popolo. - MusicNews81 : Ma guarda un po'... il #TG1 che ci fa vedere gli assembramenti di #Roma e #Milano, ma si dimentica quello di… - brongosalvatore : RT @velo_di_maia: Sarebbe interessante individuare la fonte social da cui è partita l'organizzazione delle adunate di giovanissimi, degener… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma assembramenti

L'Italia si avvia a non avere più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo in «arancione» nelle prossime ore (anche se il passaggio deciso per domani da Marsilio ...L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo in zona arancione in queste ore, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più in lockdown. E ...